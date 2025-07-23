POMEM ESS ELENME

Merhaba, uzun süreli eğitimin, bir sürü emeğin ve hayalin sonunda bir sözlü mülakat ile elenilmesi gerçekten yıpratıcı bir süreç. Bu nedenle işbu yazıda bu durumla karşılaşan arkadaşlara özet olacak şekilde bilgiler vermek istedim.

1. 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açılması gerekmektedir. Yürütmeyi Durdurma talep edilmesinde fayda var.

2. Duruşma talep etmek tamamen sizin inisiyatifinizde. Sadece dez avantajı kaybettiğinizde karşı vekalet ücreti 36.000 TL çıkar ( duruşmasız işlerde 18.000 TL )

3. Önemli olan idarenin sunduğu cevap dilekçesindeki tutanakların elemeye yönelik hazırlanıp hazırlanmadığı. aynı puanlamanın yapılması, komisyon üyelerinin kopyala yapıştır cevaplar vermesi tüm yılki alınan notlar ile ESS de verilen notun çok büyük farktan oluşması davayı kazanmanızı sağlayabilir.

4. Danıştay İDDK nın daha önce onlarca kazanılan davayı kaldırdığı son bir içtihatı var. Biraz can sıkıcı ama idare mahkemeleri Y.D ve İptal kararları vermeye devam ediyor.

5. Davayı kazandığınızda sizi yeniden mülakata alıyorlar. Genelde yeni dönemi beklemeden yapıyorlar.

6. ESS sonucu elenme ile güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi farklı şeyler olduğundan odaklanılması gereken şey; Yapılan elemenin hukuka aykırılığıdır.

Umarım bir nebze yardımcı olur. İyi günler dilerim.