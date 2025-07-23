Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2025 11:12
Memur olarak MEB'e kurumlar arası geçiş açık mı?

Unvanım memur. Milli Eğitim Bakanlığına geçmek istiyorum. Memur olarak MEB?e kurumlar arası geçiş açık mı?


egop0
Memur
23 Temmuz 2025 11:35

31/08/2012 tarihinden itibaren "hizmet süresine" göre kurumiçi atama, kurumlararası ilk geçiş, kurumlararası ilk atama kaldırıldı. 13 yıldır Mezun durumda olanlar yani ilk atamacılar gibi geçiş oluyor.

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