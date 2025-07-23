Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 11:22
Ağustos ayı maaşı

Merhaba şimdi ağustos ayı maaşımız 15 temmuzda yatan maaş ve fark olarak yatan tutarın toplamımı olacak?


PavelNedved1
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:23
hayır geriye dönül 7 ayın tüm maaş farkını alıyorsun. kesin bilgi

feridunemeksiz
Şef
23 Temmuz 2025 11:29
hayır yatan anapara neyse atıyorum 20.000 TL onu Ocak ayına kadar alacaksın

kenandere
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:32

peki memurlar netin maaş hesaplamasının baya altında kalıyor o tutar, sizin yatan maaşınızla memurlar net maaşınız tutuyormu baktınızmı ?

feridunemeksiz, 28 dk. önce
hayır yatan anapara neyse atıyorum 20.000 TL onu Ocak ayına kadar alacaksın
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