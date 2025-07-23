Yeni Gelen Sonradan Görme Sorunları

Okulumuza yeni atamalar yapıldı, herkes değişti bir tek lojman olarak biz kaldık, baba emekli oldu ama önceki yönetim kalmamızı istediği için kaldık.

Şimdi yenileri geldi. Dk.1 gol 1

- ilk gün babamlar yoktu, oğlu olarak ben karşıladım, merhaba hoşgeldiniz falan, kadın ağır 3-5 bişey getirmiş bana vermeye çalıştı almadım :) Yardım edermisin dese neyse.

- Ertesi günü okul işleri yok bizimkileri çağırmış, siz nasıl kaldınız bilmiyorum falan diyo, her an gidebilirsiniz hazır olun demiş. Daha okulun müdürü gelmemiş müdürcülük oynuyor. :) Tabi anne baba üzülüyor, çünkü 30-35 senelerini verdiler.

- sonraki gün bahçe kokuyormuş ta yıkayın falan diyor. Bahçe kokuyor çünkü bir sürü çiçek var, sarmaşıklar var, meyve ağaçları ve üzüm ağacı var ki en çok üzümler kokuyor çünkü tam mevsimi. Dış kapıda örümcek ağları varmış onları temizleyin falan diyo. 😂 Temizlesen bile aynı akşam olacak, 30-40 tane kocaman ağaçlı bahçe, bina nerdeyse full sarmaşık.

Yani kendi işi dışında akşamları ne yaparız, ne iş kitlerim diyen biri geldi. Yeni yardımcı olmuş galiba sonradan görme gibi.

Bir tane personele de demiş ki ben geldiğimde klimam açık, masamda kahve olursa sevinirim 😂

Bahçe/sokak kedi dolu, kedi sevmiyormuş. Bir saçmalık yaparsa anında gerekeni yapıcam.

Cinsler bizi buluyor ya. Son 3-4 müdür ve yönetim (15-20 sene) çok iyiydi. Şimdiki gelen tırt gibi, müdürün gelmesini bekliyoruz bakalım.