Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Temmuz 2025 11:51
Toplu görüşme talepleri
Malum sarı sendika bu sefer buçuklu bile ek zam talebi olmadan masaya oturuyor , hala üye olan biri varsa hakkım helal değil

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