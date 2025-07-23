Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 11:56
48 ay yapılandırma ve promosyon konusu

Cümleten Selamünaleyküm meslektaşlarım Geçen gün banka beni aradı ve icra borç yapılandırması için yetkili bölge müdürünün geleceğini söyledi bankaya uğradım ve bölge müdürü ile görüştüm icradaki borcumu 48 ay vadeli olarak yapılandırdım ve sohbet arasında promosyonu da sordum büyük ihtimalle tekrar Vakıfbank ile anlaşabileceğimizi söyledi miktar olarak da 150-200 arasında bir şey olacağını söyledi Ayrıca meslektaşlarım benim hesabım blokeliydi hesabıma gelen EFT ve havaleleri takipli müşteri tahsilatı adı altında çekiyordu banka, müdür o blokeyi de kaldırdı Eğer kaldırmasaydı promosyona el koyacaklardı bilginiz olsun, borcu olan varsa hemen gitsin yapılandırsın


dogukan1_esk
Aday Memur
23 Temmuz 2025 12:07

Kaç faiz oranından yapilandirdin


Malkocoglu33
23 Temmuz 2025 12:16

İcrada ki faiz borcumun tamamı silindi, toplam borcuma%5 faiz koydu devrem


jack007
Genel Müdür
23 Temmuz 2025 12:17

Benimde Halkbank ta iki icra dosyam var şubeye gitsem yapılandırma olur mu. Henüz kesintiye başlanmadi


Malkocoglu33
23 Temmuz 2025 12:25

Gidip konuş devrem, benim banka müdürüyle sohbetim var, kendisi aradı bölge müdürünün geleceğini söyledi, 48 ay yapılandırdım ve şuan elim rahatladı, icrada ki borcum hiç azalmıyordu tam tersine borcum artıyordu, sürekli faiz ödüyordum ve şuan 47 ay borcum kaldı, ilerki zamanlarda zamla beraber bu borcu 2-2.5 aya düşüreceğim

jack007, 3 saat önce

Benimde Halkbank ta iki icra dosyam var şubeye gitsem yapılandırma olur mu. Henüz kesintiye başlanmadi


oguzhan3301
Aday Memur
23 Temmuz 2025 13:03

Allah ödeme kolaylığı versin ama inşallah promosyon konusunda vakıfla anlaşmayız özel bankalar genelde daha fazla veriyor promosyonu


Malkocoglu33
23 Temmuz 2025 13:07

Çok sağol devrem, inşallah özel banka olur devrem ama müdürün dediği bu şekilde, bekleyip göreceğiz

oguzhan3301, 2 saat önce

Allah ödeme kolaylığı versin ama inşallah promosyon konusunda vakıfla anlaşmayız özel bankalar genelde daha fazla veriyor promosyonu


dogukan1_esk
Aday Memur
23 Temmuz 2025 14:05

Aylık yüzde 5 faiz mi yguladilar yoksa ana para toplamına yüzde 5 faiz koyup 48 e mi bolduler

Malkocoglu33, 3 saat önce

İcrada ki faiz borcumun tamamı silindi, toplam borcuma%5 faiz koydu devrem


Malkocoglu33
23 Temmuz 2025 14:20

Ana para toplamına%5 devrem

dogukan1_esk, 1 saat önce

Aylık yüzde 5 faiz mi yguladilar yoksa ana para toplamına yüzde 5 faiz koyup 48 e mi bolduler


dogukan1_esk
Aday Memur
23 Temmuz 2025 14:36

Kurtulmussun devrem gözün aydın.Darisi bizim basimiza.Promosyonu alıp borcuna yatırma.Baska birşeyde kullan.Cunku anaparayi 0 faizle bolmussun nerdeyse.Allaha emanet kardesim

Malkocoglu33, 1 saat önce

Ana para toplamına%5 devrem

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