Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 12:00
TÜBİTAK 2219 İNGİLTERE

Tübitak 2219 için İngiltere'de UCL de bir hoca ile görüştüm fakat UCL araştırmacı olarak gelen hocalardan yıllık 6000 pound gibi bir para istiyormuş. Ben 6 ay kalacağım ve sanırım yarısı. Bu konuda bir bilgisi ya da tecrübesi olan varsa ve bana cevap yazarsa çok minnettar olurum. Şimdiden teşekkürler.

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