büyükşehir tazminatı olmalı

ilk 6 ay için 5 bin lira imiş bu daha da makul olur. ayrıca 6 bin lira yemek ücreti talebi var

bu ücretler gerçekleşmesi şart haline gelmiş ödemeler olmalı, yemek ücreti memurun ihtiyacı olan bir kalem

ayrıca maaş tartışmalarının bu şekilde somut öneriler üzerinden yapılmasını olumlu buluyorum

bu konulara tüm memurlar destek vermeli