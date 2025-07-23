Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 12:15
büyükşehir tazminatı olmalı

kamu sen taleplerinde dile getirilmiş

bence son derece makul ve olabilecek bir istek, ve hatta olmalı diye düşünüyorum

6 bin tl çok büyük bir rakam olmadığı için son derece makul ve yapılabilir bir çalışma

zira büyükşehirlerde yaşam çok zorlu bir duruma gelmiştir.

büyükşehir tazminatı talebi kabul edilmeli

büyükşehirde yaşayan tüm memurlara 6 bin ödenek verilmeli


Pelinin1
Daire Başkanı
23 Temmuz 2025 12:31

ilk 6 ay için 5 bin lira imiş bu daha da makul olur. ayrıca 6 bin lira yemek ücreti talebi var

bu ücretler gerçekleşmesi şart haline gelmiş ödemeler olmalı, yemek ücreti memurun ihtiyacı olan bir kalem

ayrıca maaş tartışmalarının bu şekilde somut öneriler üzerinden yapılmasını olumlu buluyorum

bu konulara tüm memurlar destek vermeli


Pelinin1
Daire Başkanı
23 Temmuz 2025 12:34

3 bin küsür ulaşım yardımı talep edilmiş, yemek yol ve büyükşehir tazminatı tüm memurlara verilmeli


mühendis3435
23 Temmuz 2025 12:43

troll mühendislere sallamayı kestin mi sonunda

Pelinin1, 3 saat önce

3 bin küsür ulaşım yardımı talep edilmiş, yemek yol ve büyükşehir tazminatı tüm memurlara verilmeli


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
23 Temmuz 2025 12:47

bunlar hiç bir şey alamazlar

ister ister sonra avuçlarını yalarlar


Pelinin1
Daire Başkanı
23 Temmuz 2025 12:51

derdin ne ya ne gelip bulaşıyorsun

mühendis3435, 3 saat önce

troll mühendislere sallamayı kestin mi sonunda


mühendis3435
23 Temmuz 2025 12:57

mühendislerin maaş konusundan çıkmak bilmiyordun, noldu öğretmenim canın mı sıkıldı?

Pelinin1, 3 saat önce

derdin ne ya ne gelip bulaşıyorsun


Pelinin1
Daire Başkanı
23 Temmuz 2025 13:02

yo ne sıkılcak canım, sen benim canımı sıkabileceğini mi sanıyorsun :))

gelmişken bari başlığa destek ol

yoksa büyükşehirde değil misin

olsun yolla yemek verelim sana da :)

mühendis3435, 2 saat önce

mühendislerin maaş konusundan çıkmak bilmiyordun, noldu öğretmenim canın mı sıkıldı?


mühendis3435
23 Temmuz 2025 13:06

kolay gelsin trol :d

Pelinin1, 2 saat önce

yo ne sıkılcak canım, sen benim canımı sıkabileceğini mi sanıyorsun :))

gelmişken bari başlığa destek ol

yoksa büyükşehirde değil misin

olsun yolla yemek verelim sana da :)


yldzhmt
Şube Müdürü
23 Temmuz 2025 14:02

Memurada ikramiye ve tediye verilsin

Adamlar 2 maas ikramiye 52gunluk de tediye aliyor.

Gerisi hikaye.

Bir temizlikci/cayci mudurunden cok maas almamali

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