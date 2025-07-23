Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 13:11
Eş tayini dava

Polis memuru bayan eşinin yanına tayin istiyor ama emniyet vermiyor erkek polis sicilli bayandan .

Bu konuda idari dava açan var mı yada açsak ne olur


&YuSuF&
Memur
23 Temmuz 2025 13:15
eşiniz sizle evlendiğinde 1 defaya mahsus eşinize tabisiniz ondan sonraki tayinlerde bayan polis memu6her zaman sicilli olsada olmasada erkeğe tabidir mahkeme bu konuda emniyeti haklı buluyor kazanan var mı bilmiyorum ama

aslan4646
Aday Memur
23 Temmuz 2025 13:58

Zaten bayan erkeğe tabi bizde aynı şekilde talep ettik

&YuSuF&, 2 saat önce
eşiniz sizle evlendiğinde 1 defaya mahsus eşinize tabisiniz ondan sonraki tayinlerde bayan polis memu6her zaman sicilli olsada olmasada erkeğe tabidir mahkeme bu konuda emniyeti haklı buluyor kazanan var mı bilmiyorum ama

Nizamettin1453
Genel Müdür
23 Temmuz 2025 14:30

Detayları yazmadigin için üstünkörü yorum yazarız.

Personel atamadakiler bakıyor kim nerde calisiyor , birimlerin norm kadro ihtiyacı falan hepsine bakılıyor, kadın polis ihtiyacı branşı.

Biriniz İstanbul ankaradaysa mesela metropollerin polis ihtiyacı fazla olmasından dolayı buralarda tutmaya çalışırlar. Yani atama yapılacak illerin norm kadro durumu önemlidir.

Muhtemel senin kocan dilekçe versin onun ataması senin olduğun ile olsun diyorlardı. Demi?

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