BLOGGER SİTESİNE REKLAM ALMA

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Editörler : Lanet


23 Temmuz 2025 14:15
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güne bir şiir bırak 1 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 3 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 2 Çay Ruhun Gıdasıdır 2 Menfaati söz konusu olunca gerçek yüzünü göstermek 4 mozaik pasta 1 güne bir söz bırak 2 mutluluk veren kokular 1 çorbada tuzu olmak 1 başka ülkede yaşamayı istemek 1

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