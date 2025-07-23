Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 14:31
BES
Altın hesabım var 3 yılda biriken para 110000 TL Fon önerisi varmı biriken para heba olmasın emeklilik te bari rahat edelim

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