Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


23 Temmuz 2025 14:44
Çalışma Sandalyem Kırıldı

AÇM binasında görev esnasında çalışma koltuğum geriye doğru yaslanırken kırıldı. Açm benden rücu edeceğini söyledi itiraz için ne yapabilirim.


DevletinAmelesii
Aday Memur
23 Temmuz 2025 15:02

Resmi yazı ile bildirsinler. (Bildiremezler) Resmi yazı gelmeden bir kuruş verme. Gelse bile alma :)


Bayram aslan 65
23 Temmuz 2025 15:03
resmi yazıya dayanak olarak bir cevap vermem gerekiyor
DevletinAmelesii, 20 dk. önce

Resmi yazı ile bildirsinler. (Bildiremezler) Resmi yazı gelmeden bir kuruş verme. Gelse bile alma :)

Toplam 2 mesaj

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