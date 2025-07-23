Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 15:25
bel fıtığı vida d dilimi
merhaba arkadaşlar sinire baskı yapan bel fıtığı çıktı doktor epey sıkıntılı olduğunu söyledi ameliyatı varmış hareketli vida takılacakmış bu durumda dilim raporu alınabilir mi

garibantayinci
Aday Memur
23 Temmuz 2025 15:26
oturarak çalışmamamı tavsiye etti ameliyat öncesi mi dilim raporu için heyete başvurmalıyım? yoksa sonrasında mı yardımcı olur musunuz

thekonsti
Aday Memur
23 Temmuz 2025 15:53
aynısı bende boyun var C veya d vermiyorlar fıtığa, iyileşebildiği için B dilimi veriyor

garibantayinci
Aday Memur
23 Temmuz 2025 16:49
kral bende omurilik daralması ve baska sıkıntılarda var
thekonsti, 3 saat önce
aynısı bende boyun var C veya d vermiyorlar fıtığa, iyileşebildiği için B dilimi veriyor
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmekli Emniyet Mensupları MağdurKonya'da polise adalet3 yıl önce aldığım kıdem cezaları başıma bela oldu yardım lütfen48 ay yapılandırma ve promosyon konusuMaaş farkiPolis okulu dönem sonu mezun olamama.

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 uzaklaşma isteği 1 zenginlerin mutsuz olması 3 çorbada tuzu olmak 1 başka ülkede yaşamayı istemek 1 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 2 hanım köylü 2 günün filmi 2 Şaka maka bu yazın aşırı sıcak olması 2 mozaik pasta 1

Son Haberler

YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjanKarabük'te ikinci yangın: Evler ve seralar zarar gördüBaşkentte 3 kişinin öldüğü apartman yangınında ihmaller zinciri400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendiSiverek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.