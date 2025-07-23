Ücretsiz İzindeyken Yurt Dışında Sigortalı Olarak Çalışma Sorunsalı

Selamlar. Üniversitede 657'e bağlı Teknisyen (1/1) kadrosunda 17 yıldır hizmet vermekteyim. Ücretsiz/Aylıksız olarak 1 yıl, ücretli olarak ise 2 ay yıllık izin ve 73 gün fazla mesai hakkına sahibim. Avusturya Viyana'da bir Türk Elektrik şirketinde iş buldum ve Avusturya vize şartlarını sağlıyorum. Ben oradan memnun olmama ihtimaline karşı(iş hayat aile) geri dönerek memurluğuma devam etmek istiyorum. Elektrik Teknisyeni olarak, ücretli veya ücretsiz izinlerimi kullanarak, Viyana'ya gidip çalışabilirmiyim? Vize Acentem iki ülke arasında sigorta anlaşması olduğunu ve sigortaların aynı tarihlerde çakışacağından sıkıntı olabileceğini söyledi. Kurumumdakilere sorduğumda git bişey olmaz diyorlar genelde ama ben güvenmiyorum. SGK dakiler direk memurluktan ihraç edilirsin diyor. Kanunlara baktığımda kademe ilerleme cezası diyorlar. Ücretsiz izindeyken sigortanın sadece bir kısmı (sanırım GSS) yatıyor sorun olmaz diyen de var.

"Kurumundan kendini mesleki alanda geliştirmek için ücretsiz izne çıktığını ve çalışmana izin verdiklerini belirten bir yazı da al, ondan sonra sıkıntı olmaz" diyenler de var.

benim Viyana'ya yerleşme isteğim ve sonrasında eşim ve çocuklarımı da yanıma getirme isteğim var. Ancak orada belirli bir süre yaşayıp ona göre adım atmayı planlıyorum. Memurluk ise elimi kolumu bağlıyor. Amacım en azından 3 ay falan orda kalıp memurluktan istifa edip etmeyeceğime karar vermek.

Örneğin: Gittim ve orda çalışmaya başladım ve SGK bu durumu farketti, ne olur? hemen ihraç mı? yoksa önce kademe ilerleme cezası ya da maaş kesme cezası mı? İhraç için belirli bir süre maaş yatması mı gerekiyor. Ben iki ülke arasındaki yatan sigortanın tek sayılmasına da razıyım. orada kaldığım süre zarfında maaşımın kesilmesine de razıyım, kadememin düşürülmesine de.(varsa öyle bir şey)

Bu konuda epey araştırdım ancak net bir şey bulamadım, lütfen bu konu hakkında emsal teşkil edilecek bir kanun/yönetmelik/genelge/yönerge/ilam vs. ne olursa artık bir bilginiz varsa söylermisiniz. Bu işin ucunda memuruluktan ihraç edilme tehlikesi var ki öyle bir durumda tekrardan memur olunamıyor. o yüzden işi ciddiye alıp sadece ve sadece kanun ve emsallere göre hareket etmek istiyorum.

özellikle kurumdan "kendisini mesleki alanda geliştirmek için ücretsiz izne ayrılarak yurt dışında kendi alanında çalışmaya gitti" gibisinden bir yazı işe yarar mı? Böyle bir onay her şeyi çözer sanırım.

Bilgiler için şimdiden teşekkürler.