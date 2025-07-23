10 hizmet yılı

10 hizmet yılını doldurunca askerlik sistemden otomatik mi düşüyor ben 10 yılı doldurdum ve e devlette askerlik yoklaması 6 ay süre olarak görünüyor yoksa kendimiz bir şey yazmamız mı gerekiyor

10 hizmet yılını doldurunca askerlik sistemden otomatik mi düşüyor ben 10 yılı doldurdum ve e devlette askerlik yoklaması 6 ay süre olarak görünüyor yoksa kendimiz bir şey yazmamız mı gerekiyor