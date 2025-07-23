Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 16:12
10 hizmet yılı
10 hizmet yılını doldurunca askerlik sistemden otomatik mi düşüyor ben 10 yılı doldurdum ve e devlette askerlik yoklaması 6 ay süre olarak görünüyor yoksa kendimiz bir şey yazmamız mı gerekiyor

Poliss155
Şef
23 Temmuz 2025 16:16
mesleğe Temmuz 2015 de mi başladınız

Pivasyabga
Aday Memur
23 Temmuz 2025 16:16
evet doğrudur
Poliss155, 2 saat önce
mesleğe Temmuz 2015 de mi başladınız

Polisc
Aday Memur
23 Temmuz 2025 17:10
hiçbir işlem yapmana gerek yok otomatikmen sisteme işliyor
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