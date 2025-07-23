Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2025 16:29
Buçuk sendika şunlardan birini alırsa sendika değiştiririm.

Direk gidip üye olur. Ellerini öperim. Ek derse yüzde 20 zam, uzmanlık 5 başlık 15 yıl şartı, sözleşmeye tayin ve 2+1, kasım ayında tek maaş ikramiye.

Bak herhangi birini alsın sendikamdan ayrılır onlara geçerim. Ama adamların talepleri bile yok böyle şeyler için. Ben size olacağı söyleyim 15+10, 12+12 aç açacaklar 6+6, 5+5 fit olacaklar.


spock
Genel Müdür
23 Temmuz 2025 19:12

Uzmanlık ve başöğretmenliği kaldırıp herkese başöğretmen maaşı versin onun yerine.

Adı hariç hiçbir işe yaramayan bomboş bir şey.


karub9191
Şef
23 Temmuz 2025 20:44

Yüzde yüz katılıyorum. Zaten almayan kaç kişi kaldı. Ama hocam size şunu diyim ilk seçimde dediğimiz olacak. Herkes uzman olacak sonra da gelenleri bekleyecekler. Aynı muhabbeti sözleşmeliyken de yaşadım

spock, 2 saat önce

Uzmanlık ve başöğretmenliği kaldırıp herkese başöğretmen maaşı versin onun yerine.

Adı hariç hiçbir işe yaramayan bomboş bir şey.

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