Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2025 16:29
Buçuk sendika şunlardan birini alsın

Direk gidip üye olur. Ellerini öperim. Ek derse yüzde 20 zam, uzmanlık 5 başlık 15 yıl şartı, sözleşmeye tayin ve 2+1, kasım ayında tek maaş ikramiye.

Bak herhangi birini alsın sendikamdan ayrılır onlara geçerim. Ama adamların talepleri bile yok böyle şeyler için. Ben size olacağı söyleyim 15+10, 12+12 aç açacaklar 6+6, 5+5 fit olacaklar.

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidirBaşka kurumda çalışılan sürenin Uzman öğretmenlik için sayılmaması.Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Maaş farkları ne zaman yatar?Hizmetli görevde yükselmeyle öğretmen olabilir mi?Birlik Olalım, Promosyonları Zirveye TaşıyalımRehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.Kadrolu memur akademiye giderken istifa etmek zorunda mı?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi

Sözlük

şu an çalan şarkı 4 rakip 2 Şaka maka bu yazın aşırı sıcak olması 2 günün filmi 2 uzaklaşma isteği 1 bi mola radyo yayını 1 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 2 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 3 mutluluk veren kokular 1 hanım köylü 2

Son Haberler

YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjanKarabük'te ikinci yangın: Evler ve seralar zarar gördüBaşkentte 3 kişinin öldüğü apartman yangınında ihmaller zinciri400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendiSiverek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.