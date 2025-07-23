4Bli sözleşmeli, Gazze'ye ,izin alıp gönüllü yardıma gidebiliyor mu ?

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Editörler : gül-feşan
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Sözlük
bi mola radyo yayını 1 çok beklersin 3 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 2 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2 zenginlerin mutsuz olması 3 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 2 rakip 2 Çay Ruhun Gıdasıdır 2 güne bir söz bırak 2 şu an çalan şarkı 4
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