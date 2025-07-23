KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


23 Temmuz 2025 17:16
4Bli sözleşmeli, Gazze'ye ,izin alıp gönüllü yardıma gidebiliyor mu ?

4b sözleşmeli personelim ÇŞB 'de . 4 ay oldu göreve başlayalı. 1 yılımı henüz doldurmadim. Gazze de korkunç bir insani kriz var bugünlerde. Açlık ve susuzluk düşmanın silahı olmuş. Başta bebekler ve çocuklar kırılmaya başladılar. Açlıktan ağlayan bebekler ve çocuklar var . Ölüm haberleri gelmeye başladı. Açlıktan resmen ölüyorlar. Bu korkunç bir şey . Gitmek istiyorum gönüllü olarak . Ama nasıl yapacağım?

Çok Yazılan Konular

Ortaöğretim kpss puanı olmak ve Lisans mezunu olmakKarayolları genel müdürlüğüMuvafakatAdli Tıp Kurumu Alımları33 Yaştan Sonra KPSSTercihler bitti 4001'ciler hangi kadroları yazdınız gelin bakalımMersin Su ve Kanalizasyon İdaresi avukat alımı kaç puan ile kapatırUluslararası ilişkiler taban puanKpss B Grubu İstatistikKimya mühendisliği atamaları nasıl olur?

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 çok beklersin 3 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 2 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2 zenginlerin mutsuz olması 3 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 2 rakip 2 Çay Ruhun Gıdasıdır 2 güne bir söz bırak 2 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjanKarabük'te ikinci yangın: Evler ve seralar zarar gördüBaşkentte 3 kişinin öldüğü apartman yangınında ihmaller zinciri400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendiSiverek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.