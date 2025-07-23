Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 17:31
Askerlik yeniden sınıflandırma işlemi

Merhaba ben şu anda lise mezunuyum ve Kasım celbi için başvurumu yaptım Eylül'ün 10 gibi önlisans mezunu olacam ben Kasım celbi için diplomamı götürsem sistemden güncelleyebilir ler m?Sınıflandırma islemimi önlisans mezunu olarak yapılmasını istiyorum yedek şansımı kaybetmemek icin


Halkadami89
Şef
23 Temmuz 2025 18:15
Türkçe biliyor musunuz?
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yan Ödeme KararnamesiTEMAD?a Sosyal medyadan destek olalım KÖBF Mantıklı mı ?Askerlik sınıflandırması hakkindaUzmanligi birakip astsubayliğa geçmek acil jandarmamuvazzaf jandarma astsubay istifa sonrasi belediyeye zabita olarak gecisJandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.Jandarma hemşire eş durumuAskerlik yeniden sınıflandırma işlemi

Sözlük

o gün bugündür 1 Menfaati söz konusu olunca gerçek yüzünü göstermek 4 rakip 2 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 2 çok beklersin 3 antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2 güne bir şiir bırak 1 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 2 hanım köylü 2 Çay Ruhun Gıdasıdır 2

Son Haberler

YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjanKarabük'te ikinci yangın: Evler ve seralar zarar gördüBaşkentte 3 kişinin öldüğü apartman yangınında ihmaller zinciri400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendiSiverek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.