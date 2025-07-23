Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2025 17:43
4B sözlemeli personel öğrenim ibrazı

Arkadaşlar sözleşmeli personel olarak koruma ve güvenliği atandım aynı sene içerisinde mübaşir Katipliğe başvurabilir miyim öğrenim ibraz ile olurmu adalet okuduk sonuçta önlisans olarak

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Sözlük

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