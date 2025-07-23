Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2025 17:50
Sağlık bakanlığı Aday memur istifa ACİLLLLLL

2024 puanı ile Sağlık bakanlığına atandım aday memurum sağlık sorunlarından istifa edeceğim usulüne uygun istifa edersem 6 ay bekleme süresinden sonra 2024 puanımı başka bakanlık,üniversite veya belediyede kullanabilir miyim?

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