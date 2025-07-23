Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 18:13
Danıştay karar verildi

Adli tatil olmasına rağmen bugün karar UYAP a düştü. Çok şükür bozma kararı verdiler. Darısı benim gibi bekleyenlere olsun. Şimdi Dosyanın bim den de bozulmasını bekleyeceğiz


C1925.35
Aday Memur
23 Temmuz 2025 18:15
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