Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 19:14
MEZUNİYET TÖRENİ
Polis Akademisi Mezuniyet Töreni televizyonda yayınlanıyor mu

Yetmişsekizlisc
Daire Başkanı
23 Temmuz 2025 19:15
X te polis akademesi sayfasında youtubeden canlı yayinliyorlar

Officer3452
Aday Memur
23 Temmuz 2025 19:15
teşekkür ederim
Yetmişsekizlisc, 2 saat önce
X te polis akademesi sayfasında youtubeden canlı yayinliyorlar

kromozom4040
Aday Memur
23 Temmuz 2025 19:23

https://www.youtube.com/live/2Qe5EkUonj4?si=aJwQ-qzLyfdNAXz0

15 Bin kişi canlı izliyor:)

atillamete01
Aday Memur
23 Temmuz 2025 20:16
:)

polispolis47
Aday Memur
23 Temmuz 2025 20:28
7 sülalemden oy falan yok
Toplam 5 mesaj

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