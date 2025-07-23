Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 19:28
Kadrolu İkm'den Kadrolu Mühendisliğe geçiş

Merhaba arkadaşlar, şu anda kadrolu ikm'yim. Kendi bölümüm olan elektrik elektronik mühendisliğinden Milli Savunma Bakanlığını kazandım. Geçiş süreci nasıl oluyor acaba? Msb'den bir arkadaş muvafakatname falan almam gerektiğini söyledi de ben Kpss puanıyla kendi bölümümden atanmış oluyorum. Bilen arkadaşlar detaylı yazarsa çok teşekkür ederim.

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