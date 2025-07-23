Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 19:43
Becayiş

MSÜ KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞINDA (ANKARA) GİH, VHKİ OLARAK ÇALIŞIYORUM. SAMSUN, BALIKESİR, İZMİR BECAYİŞ OLARAK DÜŞÜNDÜĞÜM İLLER. İLGİLENEN OLURSA İLETİŞİME GEÇEBİLRİZ. 0537 468 60 37

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