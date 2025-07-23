Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 20:15
aldınız mı zammı
!!!

adana0100
Aday Memur
23 Temmuz 2025 20:16
şiştik geçmiş olsun

Vedelii
Şef
23 Temmuz 2025 20:16
sen kınanı nerene yakmak istersin?

Hll359
Aday Memur
23 Temmuz 2025 20:18
sen almadın ben de almadım birader. burda umut sattı herkes. bunca yılda bişey öğrenememişiz hiçbirimiz .

Sinanikra58
Aday Memur
23 Temmuz 2025 20:23

15 yıllık tecrübeme göre konuşuyorum.VERMEZLER...onlar 1 kuruş verecek olsa 2 yıl önceden reklam yaparlar .her yerde polise zam reklamı yapar sonra 500 TL verirler diğer kurumlara 1000 verirler .2015 yılında öyle yaptılar.


Hll359
Aday Memur
23 Temmuz 2025 20:24
başlığı açtım millet tepki göstermesin. gerekirse de yönetici silsin. herkes gibi bende umutlandım. benim de ihtiyacım var ama bu düzen böyle geldi böyle gidecek belli ki. üvey evlatlık resmen. hepimize yazık. hakkım helal değildir.
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