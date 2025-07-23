aldınız mı zammı

başlığı açtım millet tepki göstermesin. gerekirse de yönetici silsin. herkes gibi bende umutlandım. benim de ihtiyacım var ama bu düzen böyle geldi böyle gidecek belli ki. üvey evlatlık resmen. hepimize yazık. hakkım helal değildir.

başlığı açtım millet tepki göstermesin. gerekirse de yönetici silsin. herkes gibi bende umutlandım. benim de ihtiyacım var ama bu düzen böyle geldi böyle gidecek belli ki. üvey evlatlık resmen. hepimize yazık. hakkım helal değildir.