Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 20:16
Allah'a emanet olun dedi ve gittii...

Asprini aldık göreve devam... Bu polisin çilesi sahipsizligi bitmez...3 gün sonra askere zam...


polispolis47
Aday Memur
23 Temmuz 2025 20:27
7 sülalemden oy falan yok

furkan yedek
Şef
23 Temmuz 2025 21:09
vermeyin tabii. en çok polis lojmanlarından oy çıkıyor
Toplam 2 mesaj

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