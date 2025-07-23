Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 20:48
Van Personeline Maaş Zammı farkı yattı mı
arkadaşlar her il ayrı ayrı yatırıyormuş , Van Personeline maaş zammı Farkı yattı mı , bilgisi olan var mı

Feritdemir0133
Memur
23 Temmuz 2025 20:59

Yatarsa hesabında olur bu nasıl başlık la... Peh..


Tayfur51
Aday Memur
23 Temmuz 2025 21:01
geçici görevliyim başka ilde , acaba yattı da geçici görevlileri es mi geçtiler
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmekli Emniyet Mensupları Mağdur48 ay yapılandırma ve promosyon konusuKonya'da polise adalet3 yıl önce aldığım kıdem cezaları başıma bela oldu yardım lütfenMaaş farkiPolis okulu dönem sonu mezun olamama.

Sözlük

günün filmi 2 güne bir şiir bırak 1 güne bir söz bırak 2 çok beklersin 3 Çay Ruhun Gıdasıdır 2 mutluluk veren kokular 1 zenginlerin mutsuz olması 3 rakip 2 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 3 çorbada tuzu olmak 1

Son Haberler

Bilecik'te D-650 karayolu çift taraflı ulaşıma kapandıEskişehir'de orman yangını faciası: 11 orman işçisi şehit oldu'27 polis meslek eğitim merkezimizden 8 bin 44 polis mezun oldu'Erdoğan: Hiçbir tuzak Terörsüz Türkiye yolundan döndüremezMalatya'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 asker yaralı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.