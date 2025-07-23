Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 22:19
Kredi kartı yapılandırma

3.11 faizla 48'yapilandirma geldi .kredi kartı yapılandırma yapabilen oldu mu acaba .banka henüz yazı gelmedi diyor

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