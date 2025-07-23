Soruşturma dosyasında adım geçiyor

Arkadaşlar birine vize işlerinde yardımcı olması için bir tanıdığı önerdim. Önerdiğim kişi şahıstan para almış ödememiş. Şahısta haliyle şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde benim önerim üzerine şahısla irtibat kurduğunu söylemiş. Ancak benden şikayetçi değil. Aralarındaki para meselesinden haberim yoktu. Herhangi bir şekilde bu konuda ne para ne komisyon herhangi bir şekilde iki taraflada para ilişkim olmadı. Bu durumda dosyada konumum şüpheli mi tanık mı olur? Şahıs bana şikayet dilekçesini gönderdi. Benden şikayetçi değil. Kendimde memurum mesleğe bir pürüz gelmesin diye çabalıyorum. Gerçektende çok zor bir duruma düşürdüler beni.