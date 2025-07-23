Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 23:56
sınıfı görevini yapar
sınıfı görevini yapar sağlık kurulu raporuna personel itiraz edebilirmi, amirin itiraz hakkını engelleme hakkı varmı???

Halkadami89
Şef
24 Temmuz 2025 00:35
Personel kendisi itiraz edebilir. Bir dilekçeye bakar. Amiriniz nazi subayıysa engel olabilir. "Türk" subayı ise engel olamaz. Yetkisi yoktur.
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