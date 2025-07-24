Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 00:20
Lisanslı Ebeler, Hemşireler Ve Sağlık Lisansiyerlerinin Haklı Talepleri

Lisanslı Ebeler,Hemşireler,Sağlık Lisansiyerleri Artık Haklarını Arıyor!!!

Yıllardır en ağır şartlarda çalışıp,Pandemi,Doğal Afetler gibi zorlu koşullarda mesai tutup birde üstüne üniversitelerde dirsek çürütüp sayısal alanda iyi sıralamalar yapıyoruz ve sağlık sektöründe Doktorlar ile en fazla iş yüküne sahip meslekleriz.Özellikle şu an üniversite sınavına giren nesil(gençler) Sağlık Lisans Bölümlerinin sıralamalarının Sayısal alanda ne kadar arttığını daha çok biliyor.

Taleplerimiz ve Hakettiklerimiz Maddeler Halinde Aşağıda Yazılıdır.

1.Bizler Lisanslı Ebeler,Hemşireler olarak bize eski Sağlık Bakanı'nın zamanında sözü verilen Taban Ek Ödemelerimizin En az 2 Katına çıkartılması sözünü hala hatırlıyoruz bu sebeple Taban Ek Ödemelerimizin güncel 0,37 olan katsayısının en az 2 katı olan 0,75 katsayısının üzerinde bir taban ek ücrete çıkarılmasını istiyoruz.

2.Aynı Zamanda Kamudaki Bütün Sağlık Lisansiyerlerinin sırf Teknik Hizmetler Sınıfında olmadığından Sağlık Hizmetleri Sınıfında geçtiğinden ötürü Maaşlarında Her ay hak kaybı oluyor.

Örneğin aynı sıralarda dirsek çürütmüş,Kimyagerler Sağlık Hizmetleri Sınıfında olduğundan dolayı Teknik Hizmetler Sınıfındaki meslektaşlarından her ay daha az net maaş alıyor.Buna birkaç meslek grubuda dahil Bu sebeple Sağlık Lisansiyerleri olarak(Biyolog,Diyetisyen,Ebe,Fizyoterapist,Hemşire,Kimyager,Odyolog,Psikolog,Perfüzyonist,Sağlık Memuru,Sosyal Çalışmacı...)gibi mesleklerinde Sağlık Bakanlığındaki Teknik Hizmetler Sınıfındaki (Kimyager,İstatistikçi) gibi unvanlar ile aynı net maaşı almasını istiyoruz.

3.Bir diğer Hak kaybımız ise aynı bakanlikta Sağlık Hizmetleri Sınıfında birlikte çalıştığımız Biyolog Arkadaşlarımızın Ek Göstergeleri olan 4200 Ek göstergeyi istiyoruz ve Diğer Sağlık Lisansiyerleri olarak bu hak kaybınında önüne geçilmesini istiyoruz.

BÜTÜN BU MADDELER HAYATA GEÇİRİLİNCEYE KADAR BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI ÖRGÜTLENMEYE VE GEREKLİ SENDİKALARA TALEPLERİMİZİ İLETMEYE, YILLARDIR SÜREN HAK KAYIPLARININ SON BULMASINA DAVET EDİYORUZ.ARTIK BİRLİK OLUP HAKLARIMIZI ALMAMIZIN VAKTİ!!

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