Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 01:14
Toplu Sözleşmede Tüm Memurlara 1 Derece İlerlemesi
2005 ve 2015 yılında verilmişti. 2016 ve sonrasında atananlar bu haklardan yararlanamadı. Zam alamıyoruz. Bari 1 derece hediye etsinler..

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