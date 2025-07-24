Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 02:20
MEZUN VAR, KADRO YOK, İŞSİZLİĞE ZORLANIYORUZ !

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliğinden 2020 yılından beri yaklaşık 6 üniversiteden öğrenci alımı yapmaktadır ayrıca bu yılda 2-3 üniversite de bu program öğrenci alımına başlayacaktır. Ancak bu bölümün yaklasık 4 bin mezunu varken Kpss sağlık bakanlığı klavuzlarında 1 kişilik dahi kontenjana yer verilmemiştir. Cimerden mezun öğrenciler olarak defahaten yazmamıza rağmen somut cevaplar alınmamıştır. bu program aslen hastanelerin tıbbi aletlerinin tekrardan kazandırılması için dışa bağımlılığını ortadan kaldırarak maliyeti 0?a çekmektedir. Ancak devlet büyüklerimiz bu enflasyon döneminde dahi bunu ya gözetmemiş, yada dışa dağımlılığa devam etmek istemiştir. Düşünün ameliyat oluyorsunuz ve kullanılan aletler dışardan bir özel firmadan steril hale getiriliyor ne kadar güvenilir olabilir ? şehir hastanelerinde staj yaparken bu birimin olduğunu gördüm ancak bu bölümün bu alanda eğitimi alan kimse çalışmamaktadır. hemşire vb. basında durarak hizmetliler çalıştırılmaktadır.

ARTIK BU BÖLÜME ÖNEM VERİLSİN VE ÜLKENİN BEKASI İÇİN BU BÖLÜMÜN MEZUNLARI BU ALANDA ÇALIŞTIRILSIN. MADEM ALIM YAPILMAYACAKTI NEDEN HALEN ÖĞRENCİ ALIMI YAPILIYOR ? (Özel Sektör olarak özel hastaneler tamamen alaylı çalıştırıyor bu bölümden alım yapmıyor, tekniker maaşı vermemek için..)

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