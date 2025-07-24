KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 03:02
Msb ve kuvvet komutanlıkları sozlesmelı memur 17. yedek ne demek acil cevap lutfen acıll cvp verın

Arkadaslar 15 gun once sozlesmelı memur mulakatları acıklandı sonuç kısmında 17.yedek yazıyor tek ile basvurmustuk ,bu 17. yedek basvurdugum ıldemı 17.yım yoksa tırkıye genelımı sizce sıra gelırmı bana yoksa saglık raporu gondermeyecegım tesekkurlwr

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