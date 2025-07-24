Bir bakanlıkta memur olarak çalışırken sonradan başka bir üniversite bitirip tekrar KPSS'ye girmeden

Merhabalar, forumda da memuriyet hayatı hakkında konularda da yeniyim. İlk defa KPSS çalışıyorum, lisanstan gireceğim. Merak ettiğim bir konu vardı, ben hep paramedik olmak istemiştim fakat önlisans okumadığım için içimde kalmıştı. KPSS'den sonra nasip olur da memur olursam merak ediyorum acaba ilk ve acil yardım bölümünü okusam çalıştığım kuruma dilekçe vesaire vererek tekrardan KPSS'ye girmeden bir hastanede paramedik olarak göreve başlayabilir miyim? Kurumlar arası böyle geçişler olabiliyor mu yoksa mutlaka tekrar KPSS mi gerekir? Teşekkür ederim herkese. (Not: Lisans okuduktan sonra okunan önlisans bölümlerinden sınava girmek, önlisanstan atanmak vesaire mümkün değil deniyor fakat okuduğunuz önlisans bölümünün bir sağlık bölümü olması şartıyla bu durum geçerli değil diyenler de var. Bu konuda da bilgisi olanlar varsa fikirlerinizi duymak isterim.)