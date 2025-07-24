Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 04:14
Bir bakanlıkta memur olarak çalışırken sonradan başka bir üniversite bitirip tekrar KPSS'ye girmeden

Merhabalar, forumda da memuriyet hayatı hakkında konularda da yeniyim. İlk defa KPSS çalışıyorum, lisanstan gireceğim. Merak ettiğim bir konu vardı, ben hep paramedik olmak istemiştim fakat önlisans okumadığım için içimde kalmıştı. KPSS'den sonra nasip olur da memur olursam merak ediyorum acaba ilk ve acil yardım bölümünü okusam çalıştığım kuruma dilekçe vesaire vererek tekrardan KPSS'ye girmeden bir hastanede paramedik olarak göreve başlayabilir miyim? Kurumlar arası böyle geçişler olabiliyor mu yoksa mutlaka tekrar KPSS mi gerekir? Teşekkür ederim herkese. (Not: Lisans okuduktan sonra okunan önlisans bölümlerinden sınava girmek, önlisanstan atanmak vesaire mümkün değil deniyor fakat okuduğunuz önlisans bölümünün bir sağlık bölümü olması şartıyla bu durum geçerli değil diyenler de var. Bu konuda da bilgisi olanlar varsa fikirlerinizi duymak isterim.)

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı 3+1 Sözleşmeli Kamuda çalışan eş mazereTarım Bakanlığı RotasyonÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)

Sözlük

aynı şarkıyı dinlemek 1 Şaka maka bu yazın aşırı sıcak olması 2 uzaklaşma isteği 2 zenginlerin mutsuz olması 3 çok beklersin 3 rakip 2 hanım köylü 3 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 3 güne bir söz bırak 2 güne bir şiir bırak 1

Son Haberler

2024 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavında soru iptal istemine redVade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!AKUT'dan orman şehitleri ile ilgili açıklamaHablemitoğlu suikastı davasında istenen cezalar belli olduŞehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.