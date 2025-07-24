Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 08:22
Yetkili Sendika(MemurSen) Bugün, Toplu Sözleşme Taleplerini Açıklıyor!

Arkadaşlar memnun-sen 'in birinci talebi basına sızmış;

Zam oranları kesinlikle buçuklu olacakmış...


sozdemir37
Memur
24 Temmuz 2025 08:43

açılış :hükümete övgü

gelişme : hükümete teşekkür

sonuç :Buçuk zamlar


Son5yil
Şef
24 Temmuz 2025 08:51

Gece 12-1 arası bir anda gelen ve sondakika haberi olarak ekrana düşen BUÇUK zam ile süreç sona erer muhtemelen...

sozdemir37, 2 saat önce

açılış :hükümete övgü

gelişme : hükümete teşekkür

sonuç :Buçuk zamlar


egop0
Memur
24 Temmuz 2025 08:58

Buçuklu zam teklifi yapmadığı sürece masada etkisiz kalacaktır malum-sen.

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