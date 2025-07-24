Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 09:22
Tezden Makale Üretmek İçin Gerekenler

Merhaba,

Yüksek lisans programından geçen ay mezun oldum. Birkaç soru sormak istiyorum, lütfen bilen hocalarım yardımcı olabilirler mi?

- Tezden üretilen makaleye danışman adının eklenmesi zorunlu mu? (Tezde bile hiç yoktu, makalede de olmasa eklenmesi zorunlu mu?)

- Yüksek lisans mezunu öğrenci için makale yazıp yayınlamanın ne gibi avantajları vardır?

- Tezden makale üretmek için önereceğiniz önemli tavsiyeleriniz nelerdir?


jackreacher52
Memur
24 Temmuz 2025 09:54

Merhaba! Yüksek lisans mezuniyetini tebrik ederim. Akademik yayın süreciyle ilgili sorularını cevaplandırayım:

1. Danışman Adının Eklenmesi Zorunlu mu?

Etik ve Akademik Gelenek Açısından:

Danışmanın teze anlamlı bir katkısı olduysa (yönlendirme, metodoloji, analiz, yazım düzeltmeleri vb.), ismini eklemek akademik etik gereğidir.

Zorunluluk Durumu:

Tezde danışman yoksa: Bu alışılmadık bir durum. Makalede de eklemeyebilirsiniz ancak üniversitenin resmi politikasını ve derginin yazım kurallarını kontrol etmelisiniz.

Genel Kural: Çoğu dergi ve üniversite, katkıda bulunan herkesin (danışman dahil) yazarlık hakkını tanır. Danışmanın katkısı olmadığını resmen belgelemeniz gerekebilir.

Öneri: Danışmanla iletişime geçip durumu açıklayın. İlişkileri korumak ve olası itirazları önlemek için şeffaf olun.

2. Makale Yayınlamanın Avantajları

Akademik Kariyer İçin:

Doktora başvurularında güçlü bir referans oluşturur.

Araştırma yeteneğinizin somut kanıtıdır.

İş Olanakları:

Özel sektörde AR-GE pozisyonlarında avantaj sağlar.

Kamu kurumları (TÜBİTAK, araştırma enstitüleri) yayını olan adayları önceliklendirir.

Kişisel Gelişim:

Bilimsel yazım, eleştiri alma ve revize etme deneyimi kazandırır.

Akademik network?e giriş imkânı (konferanslar, iş birlikleri).

Diğer:

Yüksek lisans tezinizin görünürlüğünü artırır.

Sonraki çalışmalar için motivasyon kaynağıdır.

3. Tezden Makale Üretmek İçin Tavsiyeler

Odağı Daraltın:

Tezin tümünü değil, en yenilikçi bölümünü (ör: 1-2 araştırma sorusu, özgün bir metodoloji) seçin.

Hedef Dergiyi Erken Belirleyin:

Derginin yazım kurallarını (format, referans stili) ve kapsamını inceleyin.

Etki faktörü (impact factor) yerine, çalışmanıza uygun niş dergileri tercih edin.

Yapıyı Yeniden Kurun:

Makale formatına uyarlayın: Giriş &#8594; Literatür &#8594; Yöntem &#8594; Bulgular &#8594; Tartışma.

Tezdeki uzun açıklamaları özetleyin (makaleler 6-8 bin kelimeyi geçmemeli).

Literatürü Güncelleyin:

Tez teshisten sonra çıkan yeni makaleleri ekleyin.

Özgün Katkıyı Vurgulayın:

"Bu çalışma, şu alana [X] yenilik getirmektedir..." gibi ifadelerle farkınızı net belirtin.

Danışmandan/Güvendiğiniz Biriyle Paylaşın:

Eleştiri almak, zayıf noktaları görmenizi sağlar.

İntihalden Kaçının:

Tezin kendi cümleleriniz bile olsa, parafraz ve atıf kurallarına uyun. Turnitin gibi araçlarla kontrol edin.

Ek İpuçları:

Zamanlama: Makale süreci 6-12 ay sürebilir (hakem değerlendirmesi, revizyon). Sabırlı olun.

Açık Erişim (Open Access): Dergi ücretlerini araştırın; TÜBİTAK destekliyor olabilir.

Reddedilirse Motivasyonunuzu Korumayın: Büyük dergilerin kabul oranı %10-20'dir. Geri bildirimleri öğrenme fırsatına çevirin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Mart dönemi doçentlik başvurularıTez Makalesinde Danışman Adı & Etik İhlalDoçent adayları hakkında yapılan bilimsel araştırma ve yayın etiği incelemeleri2024 Ekim Doçentlik2025 yılı Akademik KadrolarıDergilerin Sürekli İndekslerinin DeğişmesiAkademisyenlik ne kadar zor? Meb'de öğretmenlik mi akademisye lik mi?Tezden Makale Üretmek İçin Gerekenler

Sözlük

zenginlerin mutsuz olması 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 1 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 2 destan yazmak 1 evlilik teklifini bayanın yapması 1 sözlük yazarların şu anda okuduğu kitap 1 aynı şarkıyı dinlemek 1 günün filmi 2 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 1 uzaklaşma isteği 2

Son Haberler

İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacakHatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 GözaltıAltın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.393 LiraDolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son DurumBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.