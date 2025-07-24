Tezden Makale Üretmek İçin Gerekenler

Merhaba! Yüksek lisans mezuniyetini tebrik ederim. Akademik yayın süreciyle ilgili sorularını cevaplandırayım:
1. Danışman Adının Eklenmesi Zorunlu mu?
Etik ve Akademik Gelenek Açısından:
Danışmanın teze anlamlı bir katkısı olduysa (yönlendirme, metodoloji, analiz, yazım düzeltmeleri vb.), ismini eklemek akademik etik gereğidir.
Zorunluluk Durumu:
Tezde danışman yoksa: Bu alışılmadık bir durum. Makalede de eklemeyebilirsiniz ancak üniversitenin resmi politikasını ve derginin yazım kurallarını kontrol etmelisiniz.
Genel Kural: Çoğu dergi ve üniversite, katkıda bulunan herkesin (danışman dahil) yazarlık hakkını tanır. Danışmanın katkısı olmadığını resmen belgelemeniz gerekebilir.
Öneri: Danışmanla iletişime geçip durumu açıklayın. İlişkileri korumak ve olası itirazları önlemek için şeffaf olun.
2. Makale Yayınlamanın Avantajları
Akademik Kariyer İçin:
Doktora başvurularında güçlü bir referans oluşturur.
Araştırma yeteneğinizin somut kanıtıdır.
İş Olanakları:
Özel sektörde AR-GE pozisyonlarında avantaj sağlar.
Kamu kurumları (TÜBİTAK, araştırma enstitüleri) yayını olan adayları önceliklendirir.
Kişisel Gelişim:
Bilimsel yazım, eleştiri alma ve revize etme deneyimi kazandırır.
Akademik network?e giriş imkânı (konferanslar, iş birlikleri).
Diğer:
Yüksek lisans tezinizin görünürlüğünü artırır.
Sonraki çalışmalar için motivasyon kaynağıdır.
3. Tezden Makale Üretmek İçin Tavsiyeler
Odağı Daraltın:
Tezin tümünü değil, en yenilikçi bölümünü (ör: 1-2 araştırma sorusu, özgün bir metodoloji) seçin.
Hedef Dergiyi Erken Belirleyin:
Derginin yazım kurallarını (format, referans stili) ve kapsamını inceleyin.
Etki faktörü (impact factor) yerine, çalışmanıza uygun niş dergileri tercih edin.
Yapıyı Yeniden Kurun:
Makale formatına uyarlayın: Giriş → Literatür → Yöntem → Bulgular → Tartışma.
Tezdeki uzun açıklamaları özetleyin (makaleler 6-8 bin kelimeyi geçmemeli).
Literatürü Güncelleyin:
Tez teshisten sonra çıkan yeni makaleleri ekleyin.
Özgün Katkıyı Vurgulayın:
"Bu çalışma, şu alana [X] yenilik getirmektedir..." gibi ifadelerle farkınızı net belirtin.
Danışmandan/Güvendiğiniz Biriyle Paylaşın:
Eleştiri almak, zayıf noktaları görmenizi sağlar.
İntihalden Kaçının:
Tezin kendi cümleleriniz bile olsa, parafraz ve atıf kurallarına uyun. Turnitin gibi araçlarla kontrol edin.
Ek İpuçları:
Zamanlama: Makale süreci 6-12 ay sürebilir (hakem değerlendirmesi, revizyon). Sabırlı olun.
Açık Erişim (Open Access): Dergi ücretlerini araştırın; TÜBİTAK destekliyor olabilir.
Reddedilirse Motivasyonunuzu Korumayın: Büyük dergilerin kabul oranı %10-20'dir. Geri bildirimleri öğrenme fırsatına çevirin.
Merhaba! Yüksek lisans mezuniyetini tebrik ederim. Akademik yayın süreciyle ilgili sorularını cevaplandırayım:
1. Danışman Adının Eklenmesi Zorunlu mu?
Etik ve Akademik Gelenek Açısından:
Danışmanın teze anlamlı bir katkısı olduysa (yönlendirme, metodoloji, analiz, yazım düzeltmeleri vb.), ismini eklemek akademik etik gereğidir.
Zorunluluk Durumu:
Tezde danışman yoksa: Bu alışılmadık bir durum. Makalede de eklemeyebilirsiniz ancak üniversitenin resmi politikasını ve derginin yazım kurallarını kontrol etmelisiniz.
Genel Kural: Çoğu dergi ve üniversite, katkıda bulunan herkesin (danışman dahil) yazarlık hakkını tanır. Danışmanın katkısı olmadığını resmen belgelemeniz gerekebilir.
Öneri: Danışmanla iletişime geçip durumu açıklayın. İlişkileri korumak ve olası itirazları önlemek için şeffaf olun.
2. Makale Yayınlamanın Avantajları
Akademik Kariyer İçin:
Doktora başvurularında güçlü bir referans oluşturur.
Araştırma yeteneğinizin somut kanıtıdır.
İş Olanakları:
Özel sektörde AR-GE pozisyonlarında avantaj sağlar.
Kamu kurumları (TÜBİTAK, araştırma enstitüleri) yayını olan adayları önceliklendirir.
Kişisel Gelişim:
Bilimsel yazım, eleştiri alma ve revize etme deneyimi kazandırır.
Akademik network?e giriş imkânı (konferanslar, iş birlikleri).
Diğer:
Yüksek lisans tezinizin görünürlüğünü artırır.
Sonraki çalışmalar için motivasyon kaynağıdır.
3. Tezden Makale Üretmek İçin Tavsiyeler
Odağı Daraltın:
Tezin tümünü değil, en yenilikçi bölümünü (ör: 1-2 araştırma sorusu, özgün bir metodoloji) seçin.
Hedef Dergiyi Erken Belirleyin:
Derginin yazım kurallarını (format, referans stili) ve kapsamını inceleyin.
Etki faktörü (impact factor) yerine, çalışmanıza uygun niş dergileri tercih edin.
Yapıyı Yeniden Kurun:
Makale formatına uyarlayın: Giriş → Literatür → Yöntem → Bulgular → Tartışma.
Tezdeki uzun açıklamaları özetleyin (makaleler 6-8 bin kelimeyi geçmemeli).
Literatürü Güncelleyin:
Tez teshisten sonra çıkan yeni makaleleri ekleyin.
Özgün Katkıyı Vurgulayın:
"Bu çalışma, şu alana [X] yenilik getirmektedir..." gibi ifadelerle farkınızı net belirtin.
Danışmandan/Güvendiğiniz Biriyle Paylaşın:
Eleştiri almak, zayıf noktaları görmenizi sağlar.
İntihalden Kaçının:
Tezin kendi cümleleriniz bile olsa, parafraz ve atıf kurallarına uyun. Turnitin gibi araçlarla kontrol edin.
Ek İpuçları:
Zamanlama: Makale süreci 6-12 ay sürebilir (hakem değerlendirmesi, revizyon). Sabırlı olun.
Açık Erişim (Open Access): Dergi ücretlerini araştırın; TÜBİTAK destekliyor olabilir.
Reddedilirse Motivasyonunuzu Korumayın: Büyük dergilerin kabul oranı %10-20'dir. Geri bildirimleri öğrenme fırsatına çevirin.