Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 09:50
Hemsirelik Ünvan Değişikliği
Merhabalar Hemsirelikten önlisans bir bölüme ünvan değişikliği ile geçebilir miyim ?Tıbbi sekreterlik gibi. Açıktan bir bölüm okumak istiyorum.

DevletinAmelesii
Aday Memur
24 Temmuz 2025 10:10

Görevde alçalma olmuyor ne yazık ki. İstifa edip diğerinden atanırsan anca öyle olur diye düşünüyorum. Lisans eğitiminden ön lisansa geçiş ne yazık ki yok.

''Diye biliyorum.'' gene bi araştır belki farklı maddeler yada yönetmelik gelmiştir.

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