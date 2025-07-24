KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 10:46
Düz memurlukta yaş sınırı ne?

Herhangi bir lisans programından mezun olmayı yeterli gören kurumlara düz memur olarak atanmak isteyen birisi en geç hangi yaşta KPSS'ye girebilir ve atanabilir?

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