Memur-Sen 2026-2027 talepleri

Bu senaryoyu daha önceleri çok ama çokkkkk gördüğüm için; talep malep hikaye TUİK ne verdiye o!

Toplu sözleşme başlayacak, yaklaşık 20 gün süreyle hiç bir şey konuşulmayacak! ilk teklif sunulacak

2026 yılı ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için %5

2027 Yılı için ilk altı ay için %5 ikinci altı ay için %4

verilecek, sendika bunu kabul etmeyecek! bir kaç gün sonra yeni teklif söylenecek

2026 ilk altı ay için %6 ikinci altı ay için %6

2027 yılı ilk altı ayı için %5 ikinci altı ayı için %5

sendika yine kabul etmeyecek

hakem heyetine gidilecek ve hakem heyeti olduğu gibi kabul edecek

Memur yine her ay ayın 3 ünü bekleyip TUİK rakamlarının açıklanmasını bekleyecek! okulda Matematik öğretmenlerinin öğretemediği matematik işlemlerini memurlar TUİK sayesinde öğrenmiş olacak!