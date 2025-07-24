Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 11:25
Memur-Sen 2026-2027 talepleri

2026 yılı için:

Ocak ayında 10.000 TL taban aylık zammı, %10 refah payı ve %25 oranında artış

Temmuz ayında ise %20 oranında zam

2027 yılı için:

Ocak ayında 7.500 TL taban aylık zammı ve %20 oranında zam

Temmuz ayında ise %15 oranında maaş artışı


köknar34
Aday Memur
24 Temmuz 2025 11:29

Şimdiden %3.5 ocak ve %3 temmuz zammımız hayırlı olsun.


HedefKpss2026
Aday Memur
24 Temmuz 2025 11:38

La siz de yettiniz artık ha.

Buraları okuyorlar bilginiz olsun bu başlığı da okuyorlar.

Sizin bu vasata alışmışlığınızla bindikçe biniyorlar.

TALEPLER YETERSİZ SEYYANEN DEĞİL ORANSAL OLMALI ZAMLAR.

köknar34, 2 saat önce

Şimdiden %3.5 ocak ve %3 temmuz zammımız hayırlı olsun.


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
24 Temmuz 2025 11:39

Bu senaryoyu daha önceleri çok ama çokkkkk gördüğüm için; talep malep hikaye TUİK ne verdiye o!

Toplu sözleşme başlayacak, yaklaşık 20 gün süreyle hiç bir şey konuşulmayacak! ilk teklif sunulacak

2026 yılı ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için %5

2027 Yılı için ilk altı ay için %5 ikinci altı ay için %4

verilecek, sendika bunu kabul etmeyecek! bir kaç gün sonra yeni teklif söylenecek

2026 ilk altı ay için %6 ikinci altı ay için %6

2027 yılı ilk altı ayı için %5 ikinci altı ayı için %5

sendika yine kabul etmeyecek

hakem heyetine gidilecek ve hakem heyeti olduğu gibi kabul edecek

Memur yine her ay ayın 3 ünü bekleyip TUİK rakamlarının açıklanmasını bekleyecek! okulda Matematik öğretmenlerinin öğretemediği matematik işlemlerini memurlar TUİK sayesinde öğrenmiş olacak!


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
24 Temmuz 2025 12:27

Aynen ya yeter artık espri yapacağım diye algı yapmayın artık.

HedefKpss2026, 2 saat önce

La siz de yettiniz artık ha.

Buraları okuyorlar bilginiz olsun bu başlığı da okuyorlar.

Sizin bu vasata alışmışlığınızla bindikçe biniyorlar.

TALEPLER YETERSİZ SEYYANEN DEĞİL ORANSAL OLMALI ZAMLAR.


genegel
Genel Müdür
24 Temmuz 2025 12:56

Hükümet ne teklif eder bilmiyorum ama enflasyonun % 16 çıktığı yerde işçiye % 24 veriliyorsa, memura da enflasyon farkı + Refah payı verilmelidir. % 8 refah payının altını verdikleri sürece bir kazanım olarak göremem


sancakt
Şef
24 Temmuz 2025 12:57

İstenilen zam oranlarının alınamayacağı aşikar ancak aile yardımı ve çocuk yardımı konusunda aile yılı sebebiyle yoğun baskı kurulmalıdır. Kamu mühendisleri için özlük haklarının iyileştirilmesi adına özel hizmet tazminatı ve ek tazminat oranlarının maaşa +30 bin getirecek şekilde artıırlması ise elzemdir.


benjamin176
Memur
24 Temmuz 2025 13:11

Hala enflasyon + yüzde x şeklinde zam isteyeceklerine yok refah payı yok enflasyondan bahsetmeden yüzde bilmem kaç diye zırvalıyorlar, çıldırırsın. Bir de taban aylığa zam diye yine seyyanen zam saçmalıyorlar. Bütün memur maaş bütçesini toplam memur sayısına bölün herkese aynı maaşı verin rahat edin artık? helak oldunuz seyyanen seyyanen diye?


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
24 Temmuz 2025 13:20

Alim bu kadar çok talep etme

sakin ol masaya fazla yumruğunu vurma

kırarsın sonra masayı

Alim sen al bize bir 3.5

özledi memur 3.5 u

olcak şeylerden bahset be Alim

helal gıda sertifikası falan filan

dediğinin 10 da 1 ini alamazsın be Alim

bunu sen de biliyorsun

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