Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 11:42
memurlar yoksul bile degil artik

Memnun senin talebi 2026 Ocak için 10.000 TL seyyanen +%10 refah payı + %25 zam oldu.

Temmuzda ise %20 istedi.

Kamusenin de benzer taleplerinden ötürü refah payını kırparlar seyyaneni yarıya düşürürler zam 20 gelir.

5000 TL seyyanen + %20 zam gelir ocakta. En düşük memur maaşı 62.000 TL olur.


HedefKpss2026
Aday Memur
24 Temmuz 2025 11:47

hatta düzeltiyorum en düşük memur 60 olur %16 zam + 5000 TL seyyanen gelir.

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