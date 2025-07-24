SonTV'nin bizlerle ilgili haberi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Demişler ki;

Adaletin Adliyelerdeki Yükünü Taşıyanların Sessiz Talebi:

Yardımcı Yargı Personeli Havuz Ücretlerinin Yeniden Değerlendirilmesini İstiyor

Adalet hizmetlerinin sağlıklı ve hızlı yürütülmesinde önemli rol oynayan yardımcı yargı personeli, yıllardır gündeme getirdikleri havuz ücretleri uygulamasının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. 2011 yılında kaldırılan bu uygulamanın, personelin iş yükü karşısında destekleyici bir unsur olduğu belirtiliyor.

Havuz Sistemi Ne Sağlıyordu?

Yazıişleri Müdürü, Zabıt katibi, mübaşir ve icra müdürlüklerinde görevli memurlar; geçmişte keşif, haciz, nöbet ve icra gibi görevlerden elde edilen gelirlerin belirli bir oranını almaktaydı. Bu uygulama sayesinde, görev dışında yapılan bu ek hizmetlerin karşılığı olarak personele katkı sağlanıyordu.

Ancak 2011 yılında bu sistem yürürlükten kaldırıldı. O tarihten bu yana fazla mesai ve havuz ödemeleri bu personellere yapılmıyor.

İş Yükü Arttı, Talepler Yenilendi

Gelişen şehir yapıları, artan nüfus ve dosya yüküyle birlikte adliyelerdeki iş yoğunluğu da önemli ölçüde arttı. Bu süreçte çalışanlar, özveriyle görevlerini sürdürmeye devam ederken, havuz sistemi gibi destekleyici uygulamaların yeniden gündeme alınmasının hem motivasyon hem de hizmet kalitesi açısından faydalı olacağını düşünülüyor.