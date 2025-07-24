KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


24 Temmuz 2025 12:01
2025/1 açıklandı

301018641 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ MÜHENDİS 1 1 0 100,00000 100,00000

kpss birincisi buraya gitmiş


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Temmuz 2025 12:03

yerleşen İnşaat Mühendisi


schopenhauerizm
Memur
24 Temmuz 2025 12:04

şimdi b


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Temmuz 2025 12:08

robot çıksın daha iyi bakarız ben öğlen arasına gidiyorum

Toplam 3 mesaj

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