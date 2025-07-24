Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2025 12:03

Memur-Sen'in Zam Talepleri Kabul Edilir Mi?
Memur-Sen'in zamtaleplerinin kabul edileceğini düşünüyor musunuz?

Bu ankete 1 saat 25 dakikada, 8 kişi oy kullandı

Memur-Sen'in zamtaleplerinin kabul edileceğini düşünüyor musunuz?

Pratik Hoca
Şube Müdürü
24 Temmuz 2025 13:01

Ne Talep ettiğinden ziyade neye imza attığı önemli

Toplam 1 mesaj

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