Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 12:18

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Zam Talebini Yeterli Buluyor musunuz?

Bu ankete 1 saat 10 dakikada, 8 kişi oy kullandı

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