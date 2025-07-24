Yüksek lisans mülakatı kötü geçip bölume kabul edilen var mı?

Referans mektuplarim iyi. Ama ben biraz heyecanlandim. Daha önce iki hocayla tanıştım. Mülakatı kötü geçip kabul alan oldu mu? Ben normalde kendimi ifade eden iyi bir öğrenciyim. Hocalar okula ve bölüme ilgili olduğumu da gördüler.

Referans mektuplarim iyi. Ama ben biraz heyecanlandim. Daha önce iki hocayla tanıştım. Mülakatı kötü geçip kabul alan oldu mu? Ben normalde kendimi ifade eden iyi bir öğrenciyim. Hocalar okula ve bölüme ilgili olduğumu da gördüler.