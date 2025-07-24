Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 12:25
Doçentlik- Asgariden kalmaya göze alarak başvurmak?

Merhaba hocalarım,

Alanım sosyal bilimler. Şartlarla ilgili bir muğlaklıktan ötürü asgari riski. Sizce asgariden kalmayı göze alarak başvurmanın sonraki başvuru için bir dezavantajı olur mu?

Muğlaklık da şöyle:

5 Ulusal makale yerine, 3 SSCI ile başvuru yapacağım. Fakat SSCI yayınlardan biri doktora öncesi (fakat tezle ilgili değil). Şartları okuduğumuzda, ben ve sorduğum birkaç kişi bunun sorun olmadığı çıkarımı yaparken, bazı arkadaşlar da 3'ünün de doktora sonrası olması gerektiği çıkarımını yapıyorlar. https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2025/2025-mart-donemi/basvuru-sartlari/sosyalBeseriVeIdariBilimlerTemelAlani_28022025.pdf

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