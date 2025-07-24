Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2025 12:34
Toplu Sözleşme Önerilerinde Akademik Zam Yok Sendikardan İstifa!!!
Toplu Sözleşme Önerilerinde Akademik Zam Yok Sendikardan İstifa edilmeli. Mühendise, avukata, şube müdürü ve birçok meslek grubuna sendikaların zam talebi var ama neredeyse yoksulluk sınırında maaş alan akademisyenlere zam talebi yok. Bir ülkenin en yüksek ücret alan çalışanları akademisyenler olmalıdır. Toplu sözleşme görüşmeleri öncesi akademisyenler toplu olarak Sendikardan İstifa etmelki gündem olsun ve konuyu gündeme getirmek zorunda kalsınlar. Eğer sendikalar akademik zammı toplu sözleşme sürecinde gündeme getirmeyeceklerse akademisyenlerde doktorlar gibi kendi haklarini koruyacak bir sendika kurmalidirlar.

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