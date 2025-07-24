Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


24 Temmuz 2025 13:00
İşsiz olduğum halde banka hesabıma haciz kondu. Nasıl kaldırtabilirim?
Merhaba. 2016 - 2018 yılları arasında KYK kredisi aldım. Lisans bölüm olduğu için kredi bitiş 2020 yılı, borç ödeme ise 2022 yılı olarak kayıtlı. Staj haricinde ilk defa 2024 yılının Mart ayında sigortalı işe girdim. O işte 1 hafta çalıştıktan sonra çıkarıldım. KYK borcum o tarihte vergi dairesine bildirilmiş. Bana dijital veya kağıt olarak bir tebligat gelmedi. Sonra 2024 yılının Eylül ayında tekrardan sigortalı işe girdim. 1 hafta çalıştıktan sonra tekrar çıkarıldım. Bu sefer eve tebligat geldi. Vergi dairesine GİB uygulaması üzerinden dilekçe gönderdim. Hacizi kaldırdılar. Bu sene 26 Haziran'da bankaya haciz bildirisi gelmiş. Bana dijital veya kağıt olarak tebligat gelmedi. Haberim olmadı. 17 Temmuz'da hesabımda olan 400 TL civarındaki paranın çekilmesiyle farkettim. Ben bu hacizi nasıl kaldırabilirim ve 400 TL'mi geri alabilirim? İnternet üzerinden halledilebilir mi yoksa Vergi Dairesine mi gitmem gerekiyor?

mbp20
Aday Memur
24 Temmuz 2025 13:10
2024 Eylül ayında gelen ödeme emriydi. Belirtmeyi unutmuşum.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Amafakatlakin in günlüğü :)Şu an sizi ne mutlu ederdi?Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuGüneşin kızıKelime OyunuSon iki harften kelime türetmeSon iki harften kelime bulma oyunuRenkler ve IslıklarGünün nasıl geçti ?

Sözlük

höşmerim 1 aynı şarkıyı dinlemek 1 güne bir söz bırak 1 evlilik teklifini bayanın yapması 3 zenginlerin mutsuz olması 1 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 2 hanım köylü 2 ruhun bedene dar gelmesi 1 Şaka maka bu yazın aşırı sıcak olması 2 mozaik pasta 1

Son Haberler

Tunç: 10 kahramanımız yeşil vatan için canlarını feda ettiErdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 102. Yılı MesajıTarım sayım seferberliği başladıSürveyan Kadroları Boş KaldıFinansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda Azaldı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.