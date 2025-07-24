İşsiz olduğum halde banka hesabıma haciz kondu. Nasıl kaldırtabilirim?

Merhaba. 2016 - 2018 yılları arasında KYK kredisi aldım. Lisans bölüm olduğu için kredi bitiş 2020 yılı, borç ödeme ise 2022 yılı olarak kayıtlı. Staj haricinde ilk defa 2024 yılının Mart ayında sigortalı işe girdim. O işte 1 hafta çalıştıktan sonra çıkarıldım. KYK borcum o tarihte vergi dairesine bildirilmiş. Bana dijital veya kağıt olarak bir tebligat gelmedi. Sonra 2024 yılının Eylül ayında tekrardan sigortalı işe girdim. 1 hafta çalıştıktan sonra tekrar çıkarıldım. Bu sefer eve tebligat geldi. Vergi dairesine GİB uygulaması üzerinden dilekçe gönderdim. Hacizi kaldırdılar. Bu sene 26 Haziran'da bankaya haciz bildirisi gelmiş. Bana dijital veya kağıt olarak tebligat gelmedi. Haberim olmadı. 17 Temmuz'da hesabımda olan 400 TL civarındaki paranın çekilmesiyle farkettim. Ben bu hacizi nasıl kaldırabilirim ve 400 TL'mi geri alabilirim? İnternet üzerinden halledilebilir mi yoksa Vergi Dairesine mi gitmem gerekiyor?

Merhaba. 2016 - 2018 yılları arasında KYK kredisi aldım. Lisans bölüm olduğu için kredi bitiş 2020 yılı, borç ödeme ise 2022 yılı olarak kayıtlı. Staj haricinde ilk defa 2024 yılının Mart ayında sigortalı işe girdim. O işte 1 hafta çalıştıktan sonra çıkarıldım. KYK borcum o tarihte vergi dairesine bildirilmiş. Bana dijital veya kağıt olarak bir tebligat gelmedi. Sonra 2024 yılının Eylül ayında tekrardan sigortalı işe girdim. 1 hafta çalıştıktan sonra tekrar çıkarıldım. Bu sefer eve tebligat geldi. Vergi dairesine GİB uygulaması üzerinden dilekçe gönderdim. Hacizi kaldırdılar. Bu sene 26 Haziran'da bankaya haciz bildirisi gelmiş. Bana dijital veya kağıt olarak tebligat gelmedi. Haberim olmadı. 17 Temmuz'da hesabımda olan 400 TL civarındaki paranın çekilmesiyle farkettim. Ben bu hacizi nasıl kaldırabilirim ve 400 TL'mi geri alabilirim? İnternet üzerinden halledilebilir mi yoksa Vergi Dairesine mi gitmem gerekiyor?